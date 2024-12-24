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Морозное утро в Новосибирске началось с пробок и аварий

Новосибирск встал в утренние пробки.

Источник: Сиб.фм

По данным сервиса 2ГИС, сегодня утром, 24 декабря 2024 года, Новосибирск охватили многочисленные пробки и дорожные происшествия. Сейчас уровень заторов на дорогах достиг пяти баллов.

Так, на левобережной части города движение затруднено на улицах Широкой, Станционной, Котовского и Станиславского.

А на улицах Вертковской и Титова произошли ДТП, провоцирующие пробки. Сибиряков-Гвардейцев также оказалась частично заблокирована из-за аварии. Октябрьский мост стал одной из самых загруженных магистралей.

На правом берегу пробки наблюдаются на улице Большевистской, Красном проспекте, проспекте Дзержинского, а также на улицах Нарымской и Владимировской.

Напомним, что на Толмачевском шоссе в Новосибирске столкнулись фура и минивэн.