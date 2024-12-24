Морозное утро в Новосибирске началось с пробок и аварий

По данным сервиса 2ГИС, сегодня утром, 24 декабря 2024 года, Новосибирск охватили многочисленные пробки и дорожные происшествия. Сейчас уровень заторов на дорогах достиг пяти баллов.
Так, на левобережной части города движение затруднено на улицах Широкой, Станционной, Котовского и Станиславского.
А на улицах Вертковской и Титова произошли ДТП, провоцирующие пробки. Сибиряков-Гвардейцев также оказалась частично заблокирована из-за аварии. Октябрьский мост стал одной из самых загруженных магистралей.
На правом берегу пробки наблюдаются на улице Большевистской, Красном проспекте, проспекте Дзержинского, а также на улицах Нарымской и Владимировской.
Напомним, что на Толмачевском шоссе в Новосибирске столкнулись фура и минивэн.