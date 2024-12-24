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В Башкирии установится морозная погода

В Башкирии похолодает до −22 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии резко изменится характер погоды. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.

По словам метеорологов, после снежных и теплых декабрьских дней придут морозы. Резкое похолодание ожидается уже в ближайшие два дня.

— В среду и четверг температура воздуха ночью опустится до −10,-15°, местами −17,-22°, днем −6,-11°, — рассказали в Башгидрометцентре.

Осадков в эти дни практически не ожидается, возможен небольшой снег в некоторых районах.

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