В Башкирии установится морозная погода

В Башкирии резко изменится характер погоды. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.
По словам метеорологов, после снежных и теплых декабрьских дней придут морозы. Резкое похолодание ожидается уже в ближайшие два дня.
— В среду и четверг температура воздуха ночью опустится до −10,-15°, местами −17,-22°, днем −6,-11°, — рассказали в Башгидрометцентре.
Осадков в эти дни практически не ожидается, возможен небольшой снег в некоторых районах.
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