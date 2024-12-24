В некоторых районах Иркутской области запретят майнинг

Кабинет министров Российской Федерации утвердил список субъектов и территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещено осуществление майнинга. Запрет будет действовать до 15 марта 2031 года. В некоторых районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг будет запрещён временно, в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году эти пики будут приходиться на промежуток с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.