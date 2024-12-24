В некоторых районах Иркутской области запретят майнинг

Кабинет министров Российской Федерации утвердил список субъектов и территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещено осуществление майнинга. Запрет будет действовать до 15 марта 2031 года. В некоторых районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг будет запрещён временно, в периоды пикового энергопотребления. В 2025 году эти пики будут приходиться на промежуток с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
В соответствии с решением Кабмина, вводится запрет на "осуществление майнинга цифровой валюты, включая участие в майнинг-пуле в следующих регионах: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Данный список регионов и территорий не является окончательным и может быть изменен на основе решений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Цель введения таких ограничений — поддержание баланса энергопотребления с учетом потребностей промышленности.