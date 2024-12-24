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За неделю ОРВИ заболели более 28 тысяч свердловчан

Показатель заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 34%.

На Среднем Урале за неделю — с 16 по 22 декабря — ОРВИ заболели 28,4 тысячи жителей, что на 12,3% ниже прошлой недели и на 34,3% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заразившихся — 55,6% — дети.

«Обнаружены риновирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа А и В, сезонные коронавирусы, боковирусы и другие», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше всего случаев зарегистрировано в Невьянске, Кировграде и ЗАТО Свободный.

Эпидемиологи настойчиво рекомендуют жителям Свердловской области посещать массовые мероприятия, соблюдая меры профилактики, и не ходить на новогодние мероприятия и не водить на них детей при любых симптомах инфекционного заболевания.

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