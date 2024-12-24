Осиново-березовые леса выделяют летом наибольший объем СО2

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН выяснил, что летом выбросы двуокиси углерода (СО2), которые также называют «дыханием почвы», наиболее значительны в осиново-березовых лесах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе консорциума «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода».
«Полученные данные помогли установить, что на протяжении суток относительно равномерное “дыхание почв” происходит в лесу. На луговых площадках и на пашне среднесуточные значения потоков углекислого газа наиболее близки к значениям потоков в период с 6 до 12 часов. Установлено, что наибольшее количество углекислого газа с мая по октябрь было выделено почвами под осиново-березовым лесом — 590 г/м2, а наименьшее почвами пашни — 266 г/м2. Почвы лугов эмитировали СО2 почти 400 г/м2», — говорится в сообщении.
В течение теплого периода, помимо регулярных замеров, дважды проводились суточные замеры. С мая по октябрь ученые совершили 21 выезд на площадки для измерения потоков СО2 из почв и характеристик погодных условий, сопутствующих эмиссии. Также во время суточных замеров ученые сравнили данные, полученные с трех инфракрасных газоанализаторов производства США и России.
Помимо основных работ по круглогодичному мониторингу эмиссии СО2 из почв различных экосистем лесостепной зоны Западной Сибири участники эмиссионной группы ИПА СО РАН в октябре 2024 года впервые замерили потоки СО2 из почв сухостепных участков Чуйской котловины в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
По окончании летнего цикла мониторинговых наблюдений на площадках были установлены камеры для зимних наблюдений за потоками углекислого газа. С ноября начат зимний цикл работ по исследованиям выбросов углекислого газа из почв.