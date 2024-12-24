Осиново-березовые леса выделяют летом наибольший объем СО2

«Полученные данные помогли установить, что на протяжении суток относительно равномерное “дыхание почв” происходит в лесу. На луговых площадках и на пашне среднесуточные значения потоков углекислого газа наиболее близки к значениям потоков в период с 6 до 12 часов. Установлено, что наибольшее количество углекислого газа с мая по октябрь было выделено почвами под осиново-березовым лесом — 590 г/м2, а наименьшее почвами пашни — 266 г/м2. Почвы лугов эмитировали СО2 почти 400 г/м2», — говорится в сообщении.