«Мы стесняемся себя похвалить»: Александр Артемов назвал плюсы Омска

«Мы стесняемся себя похвалить, рассказать о своем городе и показать наши достопримечательности. Нам кажется, что у нас все плохо, и у соседей все лучше. Да, побрюзжать мы очень любим, но на самом деле у нас есть много причин для гордости», — отметил Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.