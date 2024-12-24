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«Мы стесняемся себя похвалить»: Александр Артемов назвал плюсы Омска

Александр Артемов рассказал, как изменится Омск в статусе культурной столицы России.

Источник: Комсомольская правда

Омск станет центром культурной жизни страны в 2026 году. В интервью телеканалу «Россия-1» председатель Законодательного собрания региона рассказал, что значит этот статус для Омска.

«Мы стесняемся себя похвалить, рассказать о своем городе и показать наши достопримечательности. Нам кажется, что у нас все плохо, и у соседей все лучше. Да, побрюзжать мы очень любим, но на самом деле у нас есть много причин для гордости», — отметил Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов.

«Недавно китайская делегация посетила Драмтеатр и Концертный зал и отметила высокий уровень культуры», — добавил Александр Артемов.

Также он перечислил ряд преимуществ, которые дает статус культурной столицы. Омск встретит ряд крупнейших фестивалей, это также поможет привлечь в город федеральных инвесторов. Это прежде всего узнаваемость городу, области. Омск станет более популярным туристическим направлением, что позволит увеличить доходы от туризма.

Ранее мы уже писали, как проходила церемония награждения победителя в Москве и что даст новый статус Омску.