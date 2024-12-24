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Мощный взрыв произошел на Солнце: на Земле грядет магнитная буря

23 декабря на Солнце произошла сильная вспышка. Эксперты прогнозируют магнитную бурю на Земле, сообщает Zakon.kz.

Источник: xras.ru

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, довольно крупная вспышка уровня М8.9 зафиксирована в восточном полушарии Солнца.

«Событие имело импульсный характер, когда энергия выделяется в ходе короткого взрыва большой мощности».

сообщается на сайте института.

Отмечается, что центр взрыва смещен от направления на Землю влево на довольно большой угол, около 40 градусов. Однако, как пишут эксперты, это не такое удаление, чтобы его можно было полностью игнорировать и сразу списывать событие со счета, но все же угол заметный.

Между тем в Лаборатории солнечной астрономии уже спрогнозировали магнитную бурю, которая обрушится на Землю вечером 25 декабря.

космос