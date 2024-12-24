Мощный взрыв произошел на Солнце: на Земле грядет магнитная буря

Отмечается, что центр взрыва смещен от направления на Землю влево на довольно большой угол, около 40 градусов. Однако, как пишут эксперты, это не такое удаление, чтобы его можно было полностью игнорировать и сразу списывать событие со счета, но все же угол заметный.