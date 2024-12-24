В Перми завершен частичный демонтаж здания бывшего ВКИУ на улице Окулова

В центре Перми завершен частичный демонтаж здания бывшего ВКИУ на улице Окулова, 4 для строительства гостиницы. На площадке выполнили раскрепление сохраняемых стен и устройство шпунтового ограждения котлована. Идет подготовка к монолитным работам, сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ».