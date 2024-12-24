В Перми завершен частичный демонтаж здания бывшего ВКИУ на улице Окулова

В центре Перми завершен частичный демонтаж здания бывшего ВКИУ на улице Окулова, 4 для строительства гостиницы. На площадке выполнили раскрепление сохраняемых стен и устройство шпунтового ограждения котлована. Идет подготовка к монолитным работам, сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ».
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 9%. Отмечается, что строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком.
Напомним, гостиничный комплекс разместится в пустующих несколько лет бывших учебных корпусах Пермского высшего военного командно-инженерного училища. Проект реконструкции здания предполагает размещение четырехзвездочной гостиницы. В ней предусмотрены 198 номеров, ресторан, СПА с фитнес-центром, конференц-зал на 250 мест.
Новая гостиница в Перми появится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при участии Корпорации «ТУРИЗМ.РФ» и Фонда развития Пермского края. Первых гостей гостиница планирует принять в 2026 году.