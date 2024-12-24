В Башкирию сегодня прибудет поезд Деда Мороза

«В этом году поезд Деда Мороза в четвертый раз отправился из Великого Устюга в свое путешествие. За 54 дня в пути его маршрут пройдет более чем через 60 городов России. В Башкирии сказочный поезд сделает остановки на трех станциях: Стерлитамак, Салават и Уфа», — говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги.
В каждом из городов все желающие смогут прийти на встречу с главным волшебником страны. На перронах пройдут развлекательные программы с участием аниматоров и артистов, будут работать вагоны-рестораны и вагон-лавка.
На железнодорожный вокзал Стерлитамака «сказочный» поезд прибудет 24 декабря в 13.15. Главный волшебник из Великого Устюга — Дед Мороз — выйдет на перрон, чтобы поздравить жителей и гостей Стерлитамака с наступающим Новым годом, сообщили в мэрии.
В Стерлитамаке для детей и их родителей праздничная анимационная программа начнется за 20 минут до прибытия поезда и продлится до 17 часов. Затем поезд Деда Мороза отправится в соседний Салават.
В Уфу «волшебный» поезд приедет 25 декабря в 11.00, сообщили в столичной администрации. Праздничная анимационная программа также начнется за 20 минут до прибытия поезда и продлится до 14 часов. В 16 часов Дед Мороз выйдет на платформу еще раз, чтобы попрощаться с гостями праздника, сообщал ранее Башинформ.
Добавим, за три предыдущих года поезд Деда Мороза побывал более чем в 170 городах России.