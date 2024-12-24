В Башкирию сегодня прибудет поезд Деда Мороза

«В этом году поезд Деда Мороза в четвертый раз отправился из Великого Устюга в свое путешествие. За 54 дня в пути его маршрут пройдет более чем через 60 городов России. В Башкирии сказочный поезд сделает остановки на трех станциях: Стерлитамак, Салават и Уфа», — говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги.