Выборгу готовят Seno

Возле Рыночной площади в центре Выборга в следующем году появится новое общественно-деловое пространство, рассказал «Ъ-СПб» его создатель Эдуард Горин. Речь идет о реконструкции и приспособлении под современное использование расположенных рядом исторических зданий на Крепостной улице, 24, и Пионерской улице, 2, общей площадью 4 тыс. кв. м, пояснил он. Открытие пространства запланировано на 2025 год.
Объекты недвижимости были приобретены на аукционе и выкуплены у частных лиц, уточнил Эдуард Горин. «Проект предусматривает создание ресторанного дворика с барами, кондитерскими и развлекательными заведениями. В зданиях также разместится гостиница на 66 апартаментов», — рассказал предприниматель.
Господин Горин является владельцем ООО «Музыкальный центр “Мелодия”», «Мело» и «Фото-сервис», которые занимаются арендой и управлением недвижимостью, указано в сервисе «Контур. Фокус». Среди проектов предпринимателя — общественное пространство Seno возле Сенной площади и апарт-отель в поселке Солнечное.
Выкуп исторических зданий мог обойтись в 40−50 тыс. рублей за квадратный метр, предполагает гендиректор компании «МТЛ. Управление активами» Станислав Ступников. Инвестиции в их реконструкцию могут составить 100 тыс. рублей за «квадрат», допускает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. По его словам, порог входа в девелоперские проекты в городе ниже, чем в Петербурге.
В Выборге до сих пор не так много современных туристических мест, хотя его ежегодно посещает более 2,3 млн человек, говорит господин Горин. Благодаря компактному размеру и расположению возле Выборгского замка проект будет пользоваться спросом, ожидает господин Владимиров.
Seno — неплохой проект, но в Выборге вряд ли получится сделать его аналог, считает основатель BS Art Development Group Александр Басалыгин. Из-за небольшой площади сложно будет создать полноценный креативный кластер, поэтому скорее можно говорить о гостинице с несколькими ресторанами, рассуждает он.
По итогам первого полугодия 2024 года Ленобласть посетило 3,7 млн человек, а Выборгский район стал одним из наиболее популярных, отмечала заместитель председателя областного комитета по культуре и туризму Ольга Голубева. Согласно ее прогнозу, в 2024 году турпоток в регион может увеличиться на 7,7% к предыдущему году и достичь 7 млн человек.
Выборг — востребованное направление благодаря своей европейской атмосфере, замечает господин Ступников. Однако для него характерны ярко выраженная сезонность спроса и дефицит качественного предложения на гостиничном и ресторанном рынке, объясняет он.
Город остается достаточно депрессивным местом, которое удалено от Санкт-Петербурга, что снижает к нему интерес инвесторов, считает господин Басалыгин. Многие туристы заезжали в Выборг перед поездкой в Финляндию, но теперь граница с их стороны «заколочена», резюмирует он.