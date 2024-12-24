Выборгу готовят Seno

По итогам первого полугодия 2024 года Ленобласть посетило 3,7 млн человек, а Выборгский район стал одним из наиболее популярных, отмечала заместитель председателя областного комитета по культуре и туризму Ольга Голубева. Согласно ее прогнозу, в 2024 году турпоток в регион может увеличиться на 7,7% к предыдущему году и достичь 7 млн человек.