Во время праздников коммунальные службы будут работать в усиленном режиме

В праздничные и выходные дни в Приморском крае коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Если у вас возникнут проблемы с вывозом мусора, можно обратиться по телефону горячей линии.
«В период новогодних праздников значительно увеличивается количество мусора, в том числе из-за большого числа упаковочных материалов, коробок и пищевых отходов. Перед компаниями, занимающимися вывозом мусора, стоит задача оперативно очищать контейнерные площадки», — рассказали в Приморском экологическом операторе.
Во Владивостоке планируется задействовать дополнительные специализированные транспортные средства. Комплекс по переработке и обезвреживанию отходов, расположенный на улице Холмистой, будет работать в непрерывном режиме с расширением штата сотрудников.
«В случае обильных снегопадов мы приобрели 15 тысяч мягких полимерных контейнеров объёмом 180 литров. Они будут использоваться для сбора мусора, если мусоровоз не сможет своевременно подъехать к месту сбора», — подчеркивают специалисты.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края займётся организацией сотрудничества между транспортными и управляющими компаниями. Жителей региона просят не оставлять автомобили вблизи контейнерных площадок, чтобы не создавать помех при вывозе мусора. В случае возникновения проблем, будут задействованы сотрудники ГИБДД и службы эвакуации.
С 29 декабря сотрудники производственно-эксплуатационного отдела (ПЭО) запускают телефонную линию для приёма обращений по вопросам, связанным с нарушением графика вывоза отходов. Номер телефона: 8 (423)246 72 22. Линия работает ежедневно с 8:30 до 20:00.