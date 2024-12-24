Во время праздников коммунальные службы будут работать в усиленном режиме

В праздничные и выходные дни в Приморском крае коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Если у вас возникнут проблемы с вывозом мусора, можно обратиться по телефону горячей линии.