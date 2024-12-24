Глава ГИБДД Свердловской области призвал не наказывать пассажиров пьяных водителей

По его словам, только в действиях водителя нужно усматривать состав уголовного преступления. «А если пассажир скажет, он мне угрожал, то это только больше усугубит ответственность в отношении водителя. То есть, может быть, и нужно когда-то начинать разговаривать, но резко это нельзя делать», — отметил Алексей Спиридонов.
Он добавил, что городами, где чаще всего происходят аварии, в 2024 году стали Екатеринбург и Нижний Тагил. Большая часть ДТП происходит из-за неуважения на дорогах.
«Мы наблюдаем рост дорожно-транспортных происшествий в Екатеринбурге. Семьдесят один человек погиб на территории города. Также на территории Нижнего Тагила мы наблюдаем рост. Где-то не хватает средств технического регулирования дорожного движения», — уточнил глава региональной ГИБДД.