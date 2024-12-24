Глава ГИБДД Свердловской области призвал не наказывать пассажиров пьяных водителей

По его словам, только в действиях водителя нужно усматривать состав уголовного преступления. «А если пассажир скажет, он мне угрожал, то это только больше усугубит ответственность в отношении водителя. То есть, может быть, и нужно когда-то начинать разговаривать, но резко это нельзя делать», — отметил Алексей Спиридонов.