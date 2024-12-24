Татарский детский балет 1961 года воссоздали в театре Джалиля

Для балетмейстера, заслуженного деятеля искусств РФ это далеко не первая постановка национальной оперы. Он был руководителем Якутского театра оперы и балета, работал не только в столичных театрах, но и в Перми, Новосибирске и Красноярске, а также в городах Европы и в Казахстане. На казанской сцене он отметился спектаклями «Дама с камелиями» (2010), «Carmina Burana, или Колесо Фортуны» (2014). В 2023 году состоялась премьера его постановки на музыку Резеды Ахияровой «Иакинф».