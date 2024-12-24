Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за непогоды уборку улиц и дорог в Перми взяла на контроль прокуратура

При необходимости подрядчиков будут штрафовать.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Перми взяла на контроль содержание и уборку улиц и дорог города, сообщает надзорный орган.

Как рассказали в региональном ведомстве, из-за наступивших неблагоприятных погодных условий надзорный орган решил проверить, как подрядчики заботятся о безопасности дорожного движения. Для получения информации сотрудники прокуратуры проводят объезды территорий, изучают сообщения в пермских СМИ и социальных сетях. Ведомство также выдало рекомендации муниципалитету.

«Муниципальному заказчику рекомендовано усилить контроль за деятельностью подрядчиков и, при наличии оснований, обеспечить применение штрафов и иных мер ответственности. Приняты меры, направленные на понуждение подрядных организаций к надлежащей очистке дорог и тротуаров», — сообщает прокуратура Пермского края.

В надзорном органе также сообщили, что сейчас для работы на улицах города привлечена дополнительная техника, которая будет очищать дороги и вывозить снег.

Прокуратура