Из-за непогоды уборку улиц и дорог в Перми взяла на контроль прокуратура

Прокуратура Перми взяла на контроль содержание и уборку улиц и дорог города, сообщает надзорный орган.
Как рассказали в региональном ведомстве, из-за наступивших неблагоприятных погодных условий надзорный орган решил проверить, как подрядчики заботятся о безопасности дорожного движения. Для получения информации сотрудники прокуратуры проводят объезды территорий, изучают сообщения в пермских СМИ и социальных сетях. Ведомство также выдало рекомендации муниципалитету.
«Муниципальному заказчику рекомендовано усилить контроль за деятельностью подрядчиков и, при наличии оснований, обеспечить применение штрафов и иных мер ответственности. Приняты меры, направленные на понуждение подрядных организаций к надлежащей очистке дорог и тротуаров», — сообщает прокуратура Пермского края.
В надзорном органе также сообщили, что сейчас для работы на улицах города привлечена дополнительная техника, которая будет очищать дороги и вывозить снег.