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МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу

МАРТ пояснил белорусам, может ли магазин отказать обслуживать покупателей по истечению рабочего времени.
Источник: Комсомольская правда

МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного развития и торговли Наталья Мельникова.

В сообщении сказано, что покупательница пришла за покупками в один из магазинов Минска. Набрав корзину продуктов, женщина пошла на кассу, но кассир отказалась ее обслуживать, пояснив это тем, что время работы магазина завершилось минутой ранее, то есть в 23.01.

Представитель МАРТ акцентировала внимание на том, что действия сотрудницы торгового объекта являются неправомерными. Она отметила, что, согласно пункту 5 «“Правил осуществления торговли видами товаров и общественного питания”, покупатели обслуживаются в соответствии с установленным продавцом режимом работы.

— Все покупатели, находящиеся в торговом объекте, объекте общественного питания в момент окончания их работы, должны быть обслужены, — заметила Мельникова.

По ее словам, законом запрещается прекращать доступ покупателей в торговый зал магазина по причине приближения времени окончания работы объекта. Она добавила, что за десять минут до завершения времени работы продавец может предупредить покупателей о том, что время работы магазина подходит к концу.

Начальник управления организации торговли и общественного питания добавила, что вход покупателей в объекты общественного питания (речь идет про рестораны, кафе, столовые) может быть прекращен за 30 минут до их закрытия из-за окончания времени работы объекта. Что касается работы кассовых суммирующих аппаратов, программных касс продавца, то они завершаются по окончании расчетов с последним покупателем.

Ранее МАРТ Беларуси сказал, что делать при разнице стоимости товара на ценнике и кассе.

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А еще МАРТ Беларуси рассчитал среднюю стоимость новогоднего корпоратива на одного человека: «От 100 до 300 рублей».