В Дальнегорске главу города наказали за нарушение сроков рассмотрения заявок на землю

Прокуратура Приморья провела выездную проверку в Дальнегорске. В ходе мероприятия надзорное ведомство установило, что администрация города нарушила сроки рассмотрения заявления местной жительницы о предоставлении земельного участка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Отмечается, что женщина обратилась в администрацию с просьбой о предварительном согласовании участка для ведения огородничества. Согласно законодательству, на рассмотрение таких заявлений отводится две недели, однако глава города рассматривал её обращение три недели.
В результате надзорное ведомство возбудило в отношении главы администрации Александра Теребилова административное дело по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере трех тысяч рублей.
Постановление суда пока не вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует, чтобы штраф был уплачен из личных средств должностного лица, исключив дополнительную нагрузку на городской бюджет, как того требует закон.