Озвучен график работы татарстанских поликлиник в праздники

В период новогодних праздников медицинские учреждения Казани, такие как больницы, родильные отделения, гинекология и травмпункты, будут работать в обычном круглосуточном режиме. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города.
С 29 декабря по 8 января городские поликлиники и их отделения будут принимать пациентов с 8 утра до 8 вечера. В эти дни в поликлиниках будут дежурить команды врачей-терапевтов и педиатров. В дни 29 и 30 декабря, а также 3 и 6 января в поликлиниках будет обеспечено усиленное обслуживание. Работа женских консультаций в праздничные дни будет проводиться по расписанию поликлиник. С 4 января медучреждения начнут плановую диспансеризацию населения.
Стоматологические поликлиники также будут открыты с 29 декабря по 8 января с 08:00 до 20:00. В это время жители города смогут обратиться в городскую стоматологическую клинику на улице Чернышевского для получения неотложной стоматологической помощи.