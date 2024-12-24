Озвучен график работы татарстанских поликлиник в праздники

С 29 декабря по 8 января городские поликлиники и их отделения будут принимать пациентов с 8 утра до 8 вечера. В эти дни в поликлиниках будут дежурить команды врачей-терапевтов и педиатров. В дни 29 и 30 декабря, а также 3 и 6 января в поликлиниках будет обеспечено усиленное обслуживание. Работа женских консультаций в праздничные дни будет проводиться по расписанию поликлиник. С 4 января медучреждения начнут плановую диспансеризацию населения.