Музей животных мира хотят открыть в Екатеринбурге

"Фотографирует животных наша команда, которая ездит со мной в путешествия. Я охотник. Моя основная цель — создать большую коллекцию животных мира, я для этого объездил более 40 стран, отовсюду привозил трофеи. Изготовил порядка 500 чучел. Готовлюсь к тому, чтобы открыть в Екатеринбурге большой музей животных мира.
Всегда хочу донести такую мысль: где нет охотников, там нет животных. Потому что с браконьерами и тяжелой жизнью все животные вымрут. А там, где есть охотничьи хозяйства, там существуют животные. Венгрия является ярким примером", — отметил Фисенко.
Он сказал, что в его коллекции есть и редкие животные из большой пятерки: львы, леопарды, буйволы. По мнению Фисенко, такой музей важен с точки зрения образовательной функции.
Также на фотовыставке представлены уникальные фотографии генконсула Венгрии Шандора Фабиана. На его снимках представлена величественная архитектура страны.
«Я начал заниматься фотографией в 90-е годы, тогда еще на “Зените”. Тогда одну фотку сделал — прошел весь день. Сегодня мы дошли до того, что ты берешь прекрасный гаджет, нажимаешь на кнопочку и все шикарно. И это правильно. Моя философия в том, что и “Зенит”, и Canon, и iPhone — просто инструменты. А на самом деле то, что получаешь в конце, зависит от того, как ты это видишь», — отметил на церемонии открытия фотовыставки Фабиан.
Выставка «Венгрия: города и природа» будет представлена в екатеринбургском «Новотеле» два месяца. Вход на нее бесплатный.