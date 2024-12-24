Музей животных мира хотят открыть в Екатеринбурге

«Я начал заниматься фотографией в 90-е годы, тогда еще на “Зените”. Тогда одну фотку сделал — прошел весь день. Сегодня мы дошли до того, что ты берешь прекрасный гаджет, нажимаешь на кнопочку и все шикарно. И это правильно. Моя философия в том, что и “Зенит”, и Canon, и iPhone — просто инструменты. А на самом деле то, что получаешь в конце, зависит от того, как ты это видишь», — отметил на церемонии открытия фотовыставки Фабиан.