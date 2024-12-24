Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию в поселке Трудовое Владивостока

На котельной временно снижены параметры.

Источник: AP 2024

На сайте «Примтеплоэнерго» опубликовали комментарий о ситуации в поселке Трудовое Владивостокского городского округа.

Котельная № 61 продолжает генерацию тепловой энергии, в связи со сверхнормативной подпиткой теплоносителя на сетях есть вероятность снижения параметров теплоснабжения. Данный фактор носит временный характер, специалисты предприятия принимают все меры для улучшения качества теплоснабжения.

Также в целях контроля качества услуг для жителей поселка Трудовое предприятием проводится мониторинг температурного режима. Приносим извинения за временные неудобства.

ЖКХ