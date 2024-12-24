В Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию в поселке Трудовое Владивостока

На сайте «Примтеплоэнерго» опубликовали комментарий о ситуации в поселке Трудовое Владивостокского городского округа.
Котельная № 61 продолжает генерацию тепловой энергии, в связи со сверхнормативной подпиткой теплоносителя на сетях есть вероятность снижения параметров теплоснабжения. Данный фактор носит временный характер, специалисты предприятия принимают все меры для улучшения качества теплоснабжения.
Также в целях контроля качества услуг для жителей поселка Трудовое предприятием проводится мониторинг температурного режима. Приносим извинения за временные неудобства.