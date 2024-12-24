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В Пермском крае от гриппа привились 1,28 млн человек

Это 51,4% жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

С 16 по 22 декабря в Пермском крае зарегистрировано 14976 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 7,7% ниже уровня предыдущей недели. Эпидемический порог не превышен, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Из-за гриппа и ОРВИ образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 40 группах в 31 детском саду, а также в 69 классах в 40 школах и в 17 группах четырех средних профессиональных организациях.

Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Также выявлены единичные вирусы гриппа.

В Пермском крае продолжается вакцинация против гриппа. По данным Роспотребнадзора, всего за время прививочной кампании в Прикамье было привито 1,28 млн человек, в том числе 406 тысяч детей. И это 51,4% от всего населения региона.

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