В Пермском крае от гриппа привились 1,28 млн человек

С 16 по 22 декабря в Пермском крае зарегистрировано 14976 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 7,7% ниже уровня предыдущей недели. Эпидемический порог не превышен, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Из-за гриппа и ОРВИ образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 40 группах в 31 детском саду, а также в 69 классах в 40 школах и в 17 группах четырех средних профессиональных организациях.
Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Также выявлены единичные вирусы гриппа.
В Пермском крае продолжается вакцинация против гриппа. По данным Роспотребнадзора, всего за время прививочной кампании в Прикамье было привито 1,28 млн человек, в том числе 406 тысяч детей. И это 51,4% от всего населения региона.