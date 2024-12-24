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Самые опасные свердловские трассы: Тюменский и Курганский тракты

В Свердловской области больше всего смертельных ДТП произошло на трассах Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Об этом в программе «Акцент» на ОТВ сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов.

По его словам, на третьем месте трасса Пермь — Екатеринбург. Но в 2025 году количество тяжких ДТП на Пермском и Тюменском трактах снизится, так как эти дороги будут частично в четырехполосном исполнении с разделением потоков.

С начала года в Свердловской области зарегистрировано 2643 ДТП. В них погибло 315 человек. Самые частые причины: превышение скорости и выезд на встречную полосу.

«МК-Урал» ранее писал, что свердловская Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего в 12:15 18 декабря на 73-м километре федеральной дороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» Каменского района.

Водитель Ford Maverick, осуществлявший движение по данной дороге со стороны Каменска-Уральского, не обеспечил постоянный контроль движения ТС, совершил выезд на полосу для встречного движения и допустил столкновение со встречной машиной ВАЗ 2111.