Суд не выпустил из колонии экс-замминистра экономики Свердловской области

Напомним, в ноябре 2020 года Шилиманов был приговорен по скандальному делу жилищного кооператива «Бухта Квинс» о хищении 54 млн рублей у дольщиков к 5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. В период следствия Шилиманов совершил еще одно преступление — он стал посредником в даче взятки 3 млн рублей от предпринимателя Дмитрия Панова гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. В июле 2021 года в Октябрьском суде Екатеринбурга Шилиманову вынесли приговор за посредничество в даче взятки. По совокупности двух преступлений суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей.