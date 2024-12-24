«За что наш микрорайон наказан?» — владивостокцы просят мэрию пояснить за транспорт, досуг и ЖКХ

«Пожалуйста, скажите, что случилось с микрорайоном бухты Тихой, за что наш в этом году микрорайон наказан? Начиная с автобусов, отопления с горячей водой и светом и заканчивая ёлочкой, которую в этом году не стали устанавливать в этом году», — интересуется местная жительница в telegram-чате городской администрации.
На автобусы недавно поступала отдельная жалоба. В частности, жители Тихой негодуют по поводу недостаточного количества единиц транспорта на 31-м маршруте. Автобусы переполняются уже на остановке «Энерготехникум», а на последующих остановках попасть в салон пассажирам, желающим уехать в сторону центра, уже не удаётся. Пока что жителей улиц Борисенко и Сахалинской выручает трамвай, на котором можно добраться до площади Луговой, а оттуда пересесть на другой автобус или редкую электричку, что увеличивает расходы на общественный транспорт, проезд на котором подорожает с 1 января 2025 года. (Но, как ехидно отмечает ведущий местного telegram-канала, стоимость проезда повысится только «для тех, кто всё-таки сможет попасть в автобус»).
Отметим, что проблема общественного транспорта характерна для всего Владивостока, но по удалённым спальным районам она всё-таки бьёт сильнее.
Отдельно можно отметить проблему остановочных павильонов в микрорайоне бухты Тихой — к местным ветрам они не приспособлены, в микрорайоне монтируют простейшие навесы, не защищающие ни от ветра, ни от осадков, ни от холода, хотя местному климату больше подошли бы закрытые павильоны или хотя бы советские бетонные, которые не будет сносить ветром. Ждать автобуса местным жителям приходится не только долго, но и в максимально некомфортных условиях.
Другая проблема бухты Тихой — постоянные коммунальные аварии. Ещё в январе в микрорайоне случился тотальный блэкаут продолжительностью более суток из-за пожара на подстанции «Загородная». Многоквартирные дома пытались запитать дизельными генераторами, которые то и дело выходили из строя, в подъездах лопались батареи. Насосные станции тоже отключались. После того пожара на подстанции периодически случались новые аварии, менее масштабные. Летом в связи с масштабными работами по ремонту теплосетей микрорайон, как и многие другие, продолжительное время оставался без горячей воды, затем последовали работы на ВТЭЦ-2, из-за которых отключение затянулось на всё лето. Затем на теплоцентрали проводили различные работы уже после старта отопительного сезона, из-за чего жители бухты Тихой оставались без отопления в ноябре и декабре.
Несмотря на всю модернизацию, периодически в микрорайоне рвутся то участки теплосетей, то водопровод. О последнем порыве местные жители сообщают сегодня: между домами № 53а и № 59 по улице Сахалинской прорвало теплотрассу, многоквартирный дом остался без отопления. Жильцы отмечают, что 11 декабря 2024 года тепловики что-то ремонтировали на этом участке, но труба лопнула снова.
На фоне транспортного и коммунального коллапса последней каплей для жителей бухты Тихой стало решение городской администрации не устанавливать в микрорайоне новогоднюю ёлку — событийную площадку для праздничных мероприятий на зимних каникулах. Ранее жители переживали, что в микрорайоне демонтировали сцену возле кинотеатра «Галактика», где ранее проходили различные увеселения. Сам кинотеатр, бывавший площадкой для развлекательных и познавательных мероприятий, тоже давно закрыт. Жители микрорайона надеялись, что новогодней событийной площадкой станет недавно благоустроенная зона отдыха на улице Добровольского, но ближайшая ёлка со всеми сопутствующими мероприятиями будет аж в сквере у озера на улице Сафонова, куда надо добираться на транспорте.