«За что наш микрорайон наказан?» — владивостокцы просят мэрию пояснить за транспорт, досуг и ЖКХ

Другая проблема бухты Тихой — постоянные коммунальные аварии. Ещё в январе в микрорайоне случился тотальный блэкаут продолжительностью более суток из-за пожара на подстанции «Загородная». Многоквартирные дома пытались запитать дизельными генераторами, которые то и дело выходили из строя, в подъездах лопались батареи. Насосные станции тоже отключались. После того пожара на подстанции периодически случались новые аварии, менее масштабные. Летом в связи с масштабными работами по ремонту теплосетей микрорайон, как и многие другие, продолжительное время оставался без горячей воды, затем последовали работы на ВТЭЦ-2, из-за которых отключение затянулось на всё лето. Затем на теплоцентрали проводили различные работы уже после старта отопительного сезона, из-за чего жители бухты Тихой оставались без отопления в ноябре и декабре.