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В Омске заселена проблемная высотка на 6-й Станционной

Ввод в эксплуатацию объекта несколько раз переносили из-за недобросовестных подрядчиков.
Источник: Комсомольская правда

В Омске сдали проблемную высотку на 6-й Станционной. Более 100 семей уже получили ключи от квартир с отделкой под ключ. Жилье передано в рамках госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Дом переменной этажности (9/10) общей площадью 11 647 кв. м. включает 218 квартир различных планировок: 142 однокомнатные, 48 двухкомнатные, 27 трехкомнатные и 1 четырехкомнатную. Рядом с ним расположено 119 парковочных мест.

Строительство дома началось в июле 2022 года компанией «Домостроительный комбинат — 3», однако сроки неоднократно переносились из-за недобросовестного подрядчика. После расторжения контракта в октябре 2022 года, проект был передан ООО «СМУ № 1», которое и завершило строительство.