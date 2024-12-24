Адвокат Миронов: Экс-мэр Сочи и его супруга отвергают все обвинения

Напомним, на Копайгородского, который обвиняется в присвоении имущества, завели дело о взятке. По версии следствия он получил 43 миллиона рублей от бизнесмена через свою жену. При этом защита Копайгородской сообщает, что обвинение супругам не предъявлено.