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Адвокат Миронов: Экс-мэр Сочи и его супруга отвергают все обвинения

Копайгородский и его жена отрицают причастность к новому уголовному делу.

Источник: Пресс-служба Московского городского суда

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина Копайгородская отрицают свою причастность к новому уголовному делу. Об этом адвокат супруги бывшего градоначальника Иван Миронов рассказал РИА Новости.

Напомним, на Копайгородского, который обвиняется в присвоении имущества, завели дело о взятке. По версии следствия он получил 43 миллиона рублей от бизнесмена через свою жену. При этом защита Копайгородской сообщает, что обвинение супругам не предъявлено.

«Мы сразу готовы заявить, что Янина и Алексей Копайгородские все обвинения отвергают», — сказал Миронов.