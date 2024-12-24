ЗАГС Иркутской области изменит график работы на время новогодних праздников

Что касается времени, то в эти дни отделы будут работать с девяти утра до шести часов вечера. С перерывом на обед с часу до двух. Те учреждения, которые работают с понедельника по пятницу вернутся к привычному расписанию с 9 января. Кто трудиться со вторника по субботу — с 10 января.