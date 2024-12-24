Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЗАГС Иркутской области изменит график работы на время новогодних праздников

Служба будет работать только в определенные дни.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ЗАГС Иркутской области изменит свое расписание на время выходных и праздничных дней. Как сообщили в службе, отдельный график на период с 1 по 8 января уже утвержден.

— Для всех отделов службы ЗАГС, кроме центрального отдела по городу Иркутску, рабочими днями станут 2 и 6 января. Центральный отдел по улице Декабрьских Событий 106 будет работать 3 и 8 января, — поделились в ЗАГСе.

Что касается времени, то в эти дни отделы будут работать с девяти утра до шести часов вечера. С перерывом на обед с часу до двух. Те учреждения, которые работают с понедельника по пятницу вернутся к привычному расписанию с 9 января. Кто трудиться со вторника по субботу — с 10 января.