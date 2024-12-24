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Прокуратура занялась аварийными лестницами Хабаровска

Администрацию города через суд обязали отремонтировать конструкцию в Индустриальном районе.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Сотрудники прокуратуры Индустриального района Хабаровска добиваются ремонта аварийной лестницы. В надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая является инвалидом. Гражданка пожаловалась, что по пути к социально значимым объектам, включая детский сад на улице Ватутина и спортивный клуб «Олимпия» по Молдавскому переулку, наполовину разрушена пешеходная лестница, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ходе прокурорской проверки были подтверждены слова заявительницы. Лестничные ступени были повреждены, в некоторых местах была видна арматура, а пандуса для передвижения людей с ограниченными возможностями так и вовсе нет.

Для восстановления прав граждан прокуратура потребовала в судебном порядке признать бездействие администрации города незаконным и обязать её отремонтировать лестницу и установить пандус с поручнями.

Индустриальный районный суд города Хабаровска удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Прокуратура