В ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА казанцы продают квартиры. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.
Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 233 квадратных метров. Она расположена на 16-м этаже. Этот вариант готовы продать за 105 миллионов рублей.
Также представлена двухкомнатная квартира площадью 81 квадратный метр. Она находится на 22-м этаже жилого комплекса. Стоимость недвижимости оценивается в 18,8 миллиона рублей. Также в этом доме еще четыре собственника продают свои квартиры. Однако объявления они выложили за несколько дней до инцидента.
Напомним, в Казани за 299 миллионов рублей продают восьмикомнатную квартиру. Она находится на улице Федосеевской.