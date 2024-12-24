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В ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА казанцы продают квартиры

Всего после этой даты представлены два варианта.

Источник: Комсомольская правда

В ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА казанцы продают квартиры. Соответствующая информация опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 233 квадратных метров. Она расположена на 16-м этаже. Этот вариант готовы продать за 105 миллионов рублей.

Также представлена двухкомнатная квартира площадью 81 квадратный метр. Она находится на 22-м этаже жилого комплекса. Стоимость недвижимости оценивается в 18,8 миллиона рублей. Также в этом доме еще четыре собственника продают свои квартиры. Однако объявления они выложили за несколько дней до инцидента.

Напомним, в Казани за 299 миллионов рублей продают восьмикомнатную квартиру. Она находится на улице Федосеевской.

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