В ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА казанцы продают квартиры

Также представлена двухкомнатная квартира площадью 81 квадратный метр. Она находится на 22-м этаже жилого комплекса. Стоимость недвижимости оценивается в 18,8 миллиона рублей. Также в этом доме еще четыре собственника продают свои квартиры. Однако объявления они выложили за несколько дней до инцидента.