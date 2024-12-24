Торжественное открытие катка на стадионе «Авангард» перенесено на пятницу

Напомним, в этом году во Владивостоке новогодние торжества будут посвящены русским сказкам. Их персонажи станут частью декораций на площади и других площадках, а также появятся в программе мероприятий. 31 декабря в 18:00 на главной сцене центральной площади города начнётся большое праздничное шоу с участием известных артистов и коллективов. В 22:00 начнётся дискотека с выступлениями ди-джеев.