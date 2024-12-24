Торжественное открытие катка на стадионе «Авангард» перенесено на пятницу

Во Владивостоке с 25 декабря начнут открывать катки. Первым будет каток на центральной площади, его торжественное открытие запланировано на эту среду. А открытие катка на стадионе «Авангард» перенесено на пятницу.
Старт работы катка на стадионе «Авангард» откладывается до пятницы, 27 декабря. Начало запланировано на 17:00. Посетителей ждут танцы на льду под музыку, аппетитные угощения, занимательные состязания и множество сюрпризов. Официальное открытие состоится в 19:30. После этого всех гостей ждёт яркое огненное представление.
Уже завтра, 25 декабря, на центральной площади города состоится торжественное открытие новогоднего городка. В этот вечер на сцену выйдет музыкальная группа «Интонация». Вместе с горожанами артисты исполнят свои самые известные хиты. Концертная программа начнётся в 18:00, а выступление «Интонации» запланировано на 19:00.
Напомним, в этом году во Владивостоке новогодние торжества будут посвящены русским сказкам. Их персонажи станут частью декораций на площади и других площадках, а также появятся в программе мероприятий. 31 декабря в 18:00 на главной сцене центральной площади города начнётся большое праздничное шоу с участием известных артистов и коллективов. В 22:00 начнётся дискотека с выступлениями ди-джеев.