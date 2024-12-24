ТОП-10 главных культурных событий уходящего года в Нижнем Новгороде

Недаром многие шутят — что Нижний Новгород — это «Столица столиц». За прошедшие годы он уже был «Молодёжной столицей России» и «Зимней столицей России», так что ему не привыкать быть флагманом. Поэтому звание главного центра культуры страны он встретил во всеоружии — множеством культурных проектов, о главных из которых мы сегодня вспомним. За 12 месяцев в городе состоялось более 160 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней и это не осталось незамеченным у гостей Нижнего Новгорода — турпоток в этом году возрос на 12%. И это еще без учета новогодних событий — на праздники мест в гостиницах почти не осталось, так что число туристов к концу года ещё вырастет.