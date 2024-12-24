ТОП-10 главных культурных событий уходящего года в Нижнем Новгороде

2024 год стал для нижегородцев особенным. Впервые в истории России была выбрана культурная столица года. Ею и стал Нижний Новгород, отвоевав это звание у других претендентов. За этот титул столица Приволжья боролась с Новосибирском, Самарой, Калининградом, Читой, Томском, Чебоксарами и Грозным, которому на днях и передала почетное звание.
Недаром многие шутят — что Нижний Новгород — это «Столица столиц». За прошедшие годы он уже был «Молодёжной столицей России» и «Зимней столицей России», так что ему не привыкать быть флагманом. Поэтому звание главного центра культуры страны он встретил во всеоружии — множеством культурных проектов, о главных из которых мы сегодня вспомним. За 12 месяцев в городе состоялось более 160 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней и это не осталось незамеченным у гостей Нижнего Новгорода — турпоток в этом году возрос на 12%. И это еще без учета новогодних событий — на праздники мест в гостиницах почти не осталось, так что число туристов к концу года ещё вырастет.
Празднование юбилея Валерия Чкалова.
В этом году в Нижнем, Чкаловске и Москве прошло множество событий, посвященных 120-летию легендарного лётчика. Это выставки, праздничные мероприятия, реставрационные работы в музее имени Валерия Чкалова, выпуск книг, посвящённых его жизни и конечно же — установка памятника летчику на Ходынском поле.
Фестиваль «Смута».
В Нижнем прошла презентация исторической приключенческой компьютерной игры «Смута» (12+), посвящённой событиям Смутного времени. Она открыла масштабный фестиваль исторической реконструкции в Манеже нижегородского кремля.
Игра, над которой два года работали лучшие российские разработчики, была создана на основе романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Она поражает своей графикой и масштабностью, и сегодня авторы проекта все еще работают над новыми версиями игры. А на фестивале нижегородцы и гости города могли погрузиться в атмосферу XVII века с участниками из разных нижегородских клубов. Стрельцы, ляхи, шведские мушкетёры — все они делились секретами боевого искусства и военных ремёсел. На фестивале можно было посмотреть на старинную кузницу, увидеть, как шьются и куются доспехи, узнать секреты оружия и старинных инструментов, поупражняться в древнерусской каллиграфии, и даже отлить собственную пулю.
Выставка, посвящённая истории блокады Ленинграда «Я говорю с тобой из Ленинграда».
Этот совместный проект Русского музея и НГХМ позволил нижегородцам увидеть уникальные музейные экспонаты, среди которых был подлинник легендарного «Дневника Тани Савичевой», который впервые покинул государственный музей истории Санкт-Петербурга, в котором он хранится. Выставка рассказала всю история Тани Савичевой, а на открытие приехали её родственники — внук её брата — Михаила, Михаил Савичев с женой Анной и двенадцатилетней дочерью Лизой. Также в экспозицию вошли картины из Русского музея, которые были созданы художниками Ленинграда во время блокады, и уникальные документы, рассказывающие об эвакуации ленинградских детей в Горьковскую область.
Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS.
В этом году фестиваль продлился пять дней и стал самым масштабным за всю историю. Его участниками стали более 350 тысяч человек из разных регионов России и других стран.
На 17 локациях фестиваля лучшие мастера мира представили свои аудиовизуальные инсталляции, перформансы, медиаарт и лайв-импровизации.
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Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» в Пакгаузах.
Этот проект был посвящён тому, как в живописи отражён феномен ярмарки, и многие его экспонаты напрямую были связаны со знаменитой Нижегородской ярмаркой.
Произведения на выставку предоставили более тридцати государственных и частных собраний России. Среди них Русский музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, музей Пушкина, а также региональные музеи Екатеринбурга, Казани, Астрахани, Самары, Омска, Саратова, Ярославля и других городов. Пятнадцать работ предоставил из своего собрания организатор проекта — Нижегородский государственный художественный музей. В экспозицию вошло более ста экспонатов.
Нижегородцам представили знаменитый портрет Фёдора Шаляпина, созданный Борисом Кустодиевым, а также произведения Ильи Репина, Виктора Васнецова, Константина Маковского Льва Бакста, Мстислава Добужинского и других знаменитых художников
6+
Выставка «Кремли России — взгляд художника» открылась в Нижнем Новгороде.
Выставка рассказала обо всех кремлях, которые сегодня есть на территории России.
На двух этажах Зачатьевской башни было представлено более 70 произведений живописи и графики. В экспозицию вошли шедевры из разных музеев: музея-заповедника «Александровская слобода», Зарайского, Коломенского и Казанского кремлей, Астраханского, Верхотурского, Новгородского, Псковского, Ростово-Ярославского, Рязанского, Смоленского, Тобольского, Угличского музеев-заповедников, Национального музея республики Татарстан, Тульского музейного объединения и «Музея Москвы».Среди работ, представленных на экспозиции, были вид астраханского кремля кисти Константина Маковского, коломенский кремль в изображении Аполлинария Васнецова, масштабные по размеру и исторической достоверности изображения средневекового Нижнего Новгорода работы Константина Иванова и другие знаменитые картины.
0+
Празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Болдине.
6 июня Большое Болдино стало центром празднования юбилея великого поэта. К этому дню завершилась масштабная реставрация музея, который вновь открыл свои двери для посетителей. После ремонта обновилась экспозиция мемориальной части музея, также там представили уникальные мемориальные предметы, которые прибыли в Болдино специально для юбилея из столичного музея. Это хрустальная печать, которой касалась рука поэта, и его чернильница в виде могилы Наполеона. В позднем пристрое усадьбы расположилась мультимедийная часть выставки, рассказывающая обо всех произведениях Пушкина, написанных в Болдине. А вечером прямо на пруду у усадьбы прошел концерт «Отражения», на котором выступили звезды отечественного кино, театра и эстрады. Концерт увидели в прямой трансляции на канале «Россия 1» все жители России.
VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest».
В этом году фестиваль посвятили сказкам. Его гостями стали знаменитая актриса родом из Нижнего Новгорода Екатерина Вилкова, звезда «Слова пацана» Слава Копейкин, Равшана Куркова, Елена Захарова, Анастасия Красовская и многие другие.
В числе новых площадок фестиваля в этом году были парк «Швейцария», Русский музей фотографии, областные кинотеатры и дворцы культуры. В состав жюри фестиваля вошли продюсер и режиссёр Юрий Мороз, сценарист Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер, кинокритик и главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
Лучшим фильмом фестиваля был признан «Король Лир» (12+) режиссера Сергея Потапова.
16+
Фестиваль патриотической песни «Музыка гордых».
Николай Расторгуев, Джанго, Ирина Дубцова, Мара, Татьяна Куртукова — кого только ни увидели нижегородцы на этом фестивале, прошедшем на Нижневолжской набережной. В этот вечер на сцену вышли как известные артисты, так и молодые исполнители. Главный посыл выступлений был один — любовь к своей Родине. Выступления известных музыкальных групп чередовались с песнями победителей фестиваля «Музыка гордых». Он основан фондом Николая Расторгуева совместно с радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области. Победители и выступили в Нижнем Новгороде.
0+
Выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия».
Выставка представила нижегородским зрителям 87 экспонатов из богатейшей коллекции Пушкинского музея — хранителя самого большого собрания древнеегипетского искусства в России. Этот выставочный проект объединил древнеегипетские артефакты и мультимедийные технологии и рассказал о том, как египтяне представляли себе загробную жизнь.
6+
Финал всероссийского конкурса «Родники».
В День народного единства в Нижнем Новгороде состоялся финал национального песенного конкурса «Родники» под руководством Народного артиста России Олега Газманова. Проект, собравший на одной сцене народных певцов со всей России, нацелен на поиск и развитие талантливых российских музыкантов, создающих песни на патриотическую тематику. Гран при конкурса — статуэтку и денежный приз в полмиллиона рублей получил незрячий певец из Красноярска Артём Толстобров с песней «Три сестры».
16+