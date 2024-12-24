В Екатеринбурге в ЦПКиО закроют каток

В Екатеринбурге в парке Маяковского закроют каток «Северное сияние». Однако случится это всего на несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО.
Катание будет не доступно екатеринбуржцам три дня: 23, 24 и 25 декабря. Причиной закрытия послужила необходимость подготовки льда к большому наплыву желающих покататься.
— Подготовим лед к очень насыщенным новогодним праздникам, чтобы кататься было еще приятнее и безопаснее, — рассказали в парке Маяковского.
Напомним, что крупный каток открылся в самом центре Екатеринбурга. Он появится на месте парковки на площади 1905 года. Его посещение будет платным.
— Каток будет платным. Однако будут и часы бесплатного доступа со своими коньками, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.