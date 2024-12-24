В Самаре из-за погоды возможны задержки водных рейсов в пути

Напомним, с 23 декабря в день осуществляется по четыре рейса в каждую сторону.
Телефон для справок: 8 (846)222−93−37, 89170114221. Будьте внимательны при планировании поездки!
В связи с ухудшением ледовой обстановки и становлением ледового покрова реки Волга возможно увеличение времени движения в пути на линии Самара Подголятино.
Напомним, с 23 декабря в день осуществляется по четыре рейса в каждую сторону.
Телефон для справок: 8 (846)222−93−37, 89170114221. Будьте внимательны при планировании поездки!