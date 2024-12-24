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Главные новости 24 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 24 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 декабря 2024 года.

Стали известны детали плана Трампа по Украине

Источник: Reuters

Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскрыл подробности плана по урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, новый американский лидер готов к соглашениям, которые обеспечат устойчивый и надежный мир.

Президент Грузии пообещала «свержение режима» и потребовала новые выборы

Источник: Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала видеообращение, в котором призвала организовать проведение новых выборов в парламент. Она заявила, что не согласна с победой партии «Грузинская мечта» 26 октября, и предупредила о вероятном «свержении режима».

Во Франции сформирован четвертый кабинет министров за год

Источник: Reuters

Во Франции приступило к работе новое правительство. Его состав определил премьер-министр Франсуа Байру. Предыдущие три команды кабмина уходили в отставку. В четвертое правительство включены 34 министра.

Требование Трампа вернуть Панамский канал привело к протестам в Панаме

Источник: Reuters

Жители Панамы провели манифестацию в ответ на заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения Панамского канала под контроль Штатов. Участники акции протеста сожгли портрет американского лидера.

Фетву, разрешающую многоженство, отменили в России

Источник: Reuters

Совет улемов Духовного управления мусульман отозвал фетву, которая позволяет религиозное многоженство. Причина отмены — предписание Генеральной прокуратуры. Фетва нарушала Семейный кодекс РФ.