Главные новости 24 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 декабря 2024 года.
Стали известны детали плана Трампа по Украине
Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскрыл подробности плана по урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, новый американский лидер готов к соглашениям, которые обеспечат устойчивый и надежный мир.
Президент Грузии пообещала «свержение режима» и потребовала новые выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала видеообращение, в котором призвала организовать проведение новых выборов в парламент. Она заявила, что не согласна с победой партии «Грузинская мечта» 26 октября, и предупредила о вероятном «свержении режима».
Во Франции сформирован четвертый кабинет министров за год
Во Франции приступило к работе новое правительство. Его состав определил премьер-министр Франсуа Байру. Предыдущие три команды кабмина уходили в отставку. В четвертое правительство включены 34 министра.
Требование Трампа вернуть Панамский канал привело к протестам в Панаме
Жители Панамы провели манифестацию в ответ на заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения Панамского канала под контроль Штатов. Участники акции протеста сожгли портрет американского лидера.
Фетву, разрешающую многоженство, отменили в России
Совет улемов Духовного управления мусульман отозвал фетву, которая позволяет религиозное многоженство. Причина отмены — предписание Генеральной прокуратуры. Фетва нарушала Семейный кодекс РФ.