Новый маршрут троллейбуса № 5 обкатывают во Владивостоке

В столице Приморья обкатывают новый троллейбус, который в следующем году выйдет на маршрут, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Троллейбус № 5, который ходил по маршруту от «Автовокзал» — «Завод “Варяг”», теперь будет следовать до Адмирала Смирнова, 12. Новый и важный для оживленного района маршрут планируют запустить уже в следующем году.
Отметим, в этом году приобретено 16 новых троллейбусов. Пять из них уже вышли на маршруты № 11 «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница» и № 5 «Завод “Варяг” — Автовокзал — Завод “Варяг”». Очередную партию современных машин с автономным ходом должны доставить в дальневосточную столицу в следующем сезоне.
Напомним, что во Владивостоке расширят выезд со Снеговой Пади на трассу Седанка — Патрокл. Подробнее о ремонте, который сделает город комфортнее, можно прочитать в нашем отдельном материале.