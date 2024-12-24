Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый маршрут троллейбуса № 5 обкатывают во Владивостоке

Во Владивостоке тестируют маршрут от автовокзала до Адмирала Смирнова.

Источник: Комсомольская правда

В столице Приморья обкатывают новый троллейбус, который в следующем году выйдет на маршрут, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Троллейбус № 5, который ходил по маршруту от «Автовокзал» — «Завод “Варяг”», теперь будет следовать до Адмирала Смирнова, 12. Новый и важный для оживленного района маршрут планируют запустить уже в следующем году.

Отметим, в этом году приобретено 16 новых троллейбусов. Пять из них уже вышли на маршруты № 11 «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница» и № 5 «Завод “Варяг” — Автовокзал — Завод “Варяг”». Очередную партию современных машин с автономным ходом должны доставить в дальневосточную столицу в следующем сезоне.

Напомним, что во Владивостоке расширят выезд со Снеговой Пади на трассу Седанка — Патрокл. Подробнее о ремонте, который сделает город комфортнее, можно прочитать в нашем отдельном материале.