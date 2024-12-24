Череп тираннозавра рекса привезли в Новосибирский госуниверситет

«Даже если вы не палеонтолог, одного взгляда достаточно, чтобы определить, что это был сверххищник, который находится на вершине пищевой цепи», — пресс-служба НГУ цитирует палеонтолога, инженера геолого-геофизического факультета Всеволода Ефременко.