Череп тираннозавра рекса привезли в Новосибирский госуниверситет

Экспозицию Новосибирского государственного университета пополнил череп самого знаменитого хищника мелового периода — тираннозавра рекса. Это копия, макет отпечатан на 3D-принтере.
О пополнении в коллекции рассказали в пресс-службе ВУЗа.
Заказать именно его копию решили потому, что он самый известный из динозавров. Экспонат создал специалист по скульптуре и реконструкциям древних животных Валентин Дельвесто (Тамбов).
Сообщается, что тирекс обитал в Северной Америке 70−66 млн лет назад. Длина от кончика носа до кончика хвоста — 10−12 метров. Вес — 7−10 тонн.
«Даже если вы не палеонтолог, одного взгляда достаточно, чтобы определить, что это был сверххищник, который находится на вершине пищевой цепи», — пресс-служба НГУ цитирует палеонтолога, инженера геолого-геофизического факультета Всеволода Ефременко.
Череп динозавра установили в специальной витрине экспозиции «Континентальный мезозой» НОЦ «Эволюция Земли».