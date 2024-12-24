Нарколог объяснила татарстанцам, почему лучше не выпивать в Новый год

«Впереди всех нас ожидают длинные каникулы с непременными застольями. Как избежать негативного влияния алкоголя на организм в новогодние праздники? Ответ прост — не употреблять его вообще. Праздник может пройти весело и без него. Заранее продумайте программу: интересные игры, конкурсы, темы для бесед, подберите зажигательную музыку для дискотеки, запланируйте легкую прогулку по украшенным новогодними огоньками улицам. В новогодние каникулы больше времени проводите на свежем воздухе. Всей семьей можно организовать катание на коньках, санках, лыжах, запланировать посещение театров и выставок. Ваш организм непременно скажет вам за это спасибо», — подчеркнула специалист.