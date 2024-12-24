Создан электронный компас для приполярных областей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые Тульского государственного университета разработали новый электронный компас для повышения точности навигации подвижных объектов в условиях высоких широт приполярных областей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Мы стремились создать устройство, которое будет надежно функционировать в самых сложных условиях навигации. Наш электронный компас не только улучшает точность измерений, но и открывает новые возможности для автономных систем управления подвижными объектами в задачах освоения приполярных территорий и Арктики», — сказал один из авторов разработки, заведующий лабораторией инерциальных датчиков первичной информации Максим Погорелов.
Традиционные магнитные и электронные теряют свою работоспособность в условиях высоких широт приполярных областей. Новый способ увеличивает чувствительность используемых в датчиках компонентов за счет применения смещенного измерительного базиса. При этом конструкция устройства обеспечивает автоматическую подстройку угла смещенного измерительного базиса в зависимости от географического положения. Также разработан новый метод вычисления углов курса с использованием фильтра Винера.
«Примечательной особенностью предложенного метода является отсутствие необходимости предварительного вычисления углов тангажа и крена или кинематических параметров. Данное изобретение имеет широкий потенциал применения в различных областях гражданского приборостроения — от морской и авиационной навигации до робототехнических комплексов», — добавили в министерстве.
Новый компас протестировали в научно-исследовательской работе студентов, аспирантов и научных сотрудников. На электронный компас и способ измерения магнитного курса подвижного объекта получены патенты на изобретение. Разработки проводились за счет средств гранта правительства Тульской области в сфере науки и техники.