Создан электронный компас для приполярных областей

«Мы стремились создать устройство, которое будет надежно функционировать в самых сложных условиях навигации. Наш электронный компас не только улучшает точность измерений, но и открывает новые возможности для автономных систем управления подвижными объектами в задачах освоения приполярных территорий и Арктики», — сказал один из авторов разработки, заведующий лабораторией инерциальных датчиков первичной информации Максим Погорелов.