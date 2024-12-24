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Гирлянды не сверкают, елочка не горит: Сотни жителей Кишинева и пригородов останутся, во вторник, 24 декабря, без света — публикуем адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Центра и Чекан останутся сегодня без электричества.

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Центр:

Друмул Скиноасей, 1/1, ½, ⅓, ¼, 9999, Гренобле, 106, 106A, 106B, 106/4, Миорица, 13 — с 10:30 до 17:00.

Рышкановка:

Мирчешть, 21/3, 21/4, 22/2, 22/3, 22/3A, 22/4, 28, 36 — частично, с 09:15 до 17:00.

Мирчешть, 3, 7, Петрикань, 19/5, 21A, 21/3, 21/7, 198 — частично, с 09:30 до 17:00.

сектор Центр, пригород Кодру:

— ул. акад. Серджиу Рэдэуцану, акад. Серджиу Рэдэуцану 2 ул., акад. Серджиу Рэдэуцану 3 ул., Акад. Серджиу Рэдэуцану 4-я, Антон Аблов, Колина Верде, Костюжень, Друмул Скиноасей, Друмул Скиноасей 1 ул., Друмул Скиноасей 3 ул., Молоканилор, Молоканилор 1 ул., Молоканилор 2 ул., Скиноаса Ноуа, Скиношика, ул. Скиношица, Тадеуш Малиновский частично, в промежутке времени между 10:30—17:00 будет проводится ремонт электрооборудования.

ком. Чореску:

ул. Александру чел Гуд, Чореску, с. Фаурешть: ул. Дойна, Фэурешть, Градинилор, Михай Витязул, Миорица, Огоарелор, Варница, с. Гоян: ул. Кишинев, Гоян, Ичел, Ители, Падурилор, Пачий, Вайлор частично, в интервале времени с 09:20—17:00 для работ по ремонту электрооборудования.

город Ставчены:

ул. Ставчены 9002 частично, в промежутке времени с 10:00 до 17:00 для работ по ремонту электрооборудования.

ЖКХ