Гирлянды не сверкают, елочка не горит: Сотни жителей Кишинева и пригородов останутся, во вторник, 24 декабря, без света — публикуем адреса

Некоторые жители Центра и Чекан останутся сегодня без электричества.
О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
Центр:
Друмул Скиноасей, 1/1, ½, ⅓, ¼, 9999, Гренобле, 106, 106A, 106B, 106/4, Миорица, 13 — с 10:30 до 17:00.
Рышкановка:
Мирчешть, 21/3, 21/4, 22/2, 22/3, 22/3A, 22/4, 28, 36 — частично, с 09:15 до 17:00.
Мирчешть, 3, 7, Петрикань, 19/5, 21A, 21/3, 21/7, 198 — частично, с 09:30 до 17:00.
сектор Центр, пригород Кодру:
— ул. акад. Серджиу Рэдэуцану, акад. Серджиу Рэдэуцану 2 ул., акад. Серджиу Рэдэуцану 3 ул., Акад. Серджиу Рэдэуцану 4-я, Антон Аблов, Колина Верде, Костюжень, Друмул Скиноасей, Друмул Скиноасей 1 ул., Друмул Скиноасей 3 ул., Молоканилор, Молоканилор 1 ул., Молоканилор 2 ул., Скиноаса Ноуа, Скиношика, ул. Скиношица, Тадеуш Малиновский частично, в промежутке времени между
ком. Чореску:
ул. Александру чел Гуд, Чореску, с. Фаурешть: ул. Дойна, Фэурешть, Градинилор, Михай Витязул, Миорица, Огоарелор, Варница, с. Гоян: ул. Кишинев, Гоян, Ичел, Ители, Падурилор, Пачий, Вайлор частично, в интервале времени с
город Ставчены:
ул. Ставчены 9002 частично, в промежутке времени с 10:00 до 17:00 для работ по ремонту электрооборудования.