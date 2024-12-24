Гирлянды не сверкают, елочка не горит: Сотни жителей Кишинева и пригородов останутся, во вторник, 24 декабря, без света — публикуем адреса

ул. Александру чел Гуд, Чореску, с. Фаурешть: ул. Дойна, Фэурешть, Градинилор, Михай Витязул, Миорица, Огоарелор, Варница, с. Гоян: ул. Кишинев, Гоян, Ичел, Ители, Падурилор, Пачий, Вайлор частично, в интервале времени с 09:20—17:00 для работ по ремонту электрооборудования.