Стенки крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР будут сделаны из вольфрама

«Руководство ИТЭР поставило нам задачу произвести всеобъемлющие расчеты параметров раскаленной плазмы, которая будет подходить вплотную к физическим стенкам будущего термоядерного реактора. С помощью новых подходов мы впервые просчитали потенциальное воздействие плазмы на поверхность стенок в различных их точках с учетом всех их многочисленных особенностей, характеристик имеющего очень сложную форму реактора. С учетом этих расчетов, которые мы представили сейчас, руководство приняло решение о реконструкции реактора и замене стенок из бериллия на вольфрамовую поверхность», — рассказал Рожанский.