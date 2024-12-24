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Новое управление полиции создали в Астане

Правительство приняло постановление от 18 декабря 2024 года «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

Данным постановлением на территории нового района столицы создано Управление полиции района «Сарайшық» Департамента полиции города Астаны.

В документе говорится, что финансирование указанного государственного учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан, и местного бюджета.

Соответствующим управлением дополнен перечень территориальных органов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел.

Кроме того, в перечне Отдел полиции Сарыагашского района переименован в Управление полиции Сарыагашского района Департамента полиции Туркестанской области в рамках реализации полномочий МВД, определенных законом «Об органах внутренних дел Республики Казахстан».

Постановление введено в действие с 18 декабря 2024 года.