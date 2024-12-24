Свора собак терроризирует воронежцев в окрестностях школы № 77

Воронежцы сообщили в комментариях в аккаунте приёмной Председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» об огромной стае собак, обитающей в окрестностях школы № 77. Бродячие животные держат в страхе детей и их родителей. Однако местная администрация мер к поимке псов не принимает.
После жалобы воронежцев глава СК поручил провести проверку того, как чиновники организуют отлов собак в этом районе. По ее итогам и принятом решении руководитель СУ СК России по Воронежской области Михаил Селюков представит доклад руководству. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.