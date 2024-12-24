Иностранцы будут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы

«В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают в российские вузы», — сказал зампред правительства.
Он отметил, что данная работа ведется планомерно, так как ранее президент России Владимир Путин дал поручение к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тысяч иностранных граждан.
По данным Минобрнауки РФ, в настоящее время в вузах страны обучаются 380 тысяч иностранных студентов.