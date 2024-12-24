Ждать ли зиму? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 24−26 декабря

В среду, 25 декабря, будет облачно с прояснениями. Осадков будет мало, они пройдут только ночью и утром в восточной части Беларуси в виде мокрого снега и дождя. В некоторых регионах страны возможны туманы и гололед, а также гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять от 0 до 6 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.