Ждать ли зиму? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 24−26 декабря

Ожидается преимущественно облачная погода. Осадки будут кратковременными, и выпадут они местами в виде снега и мокрого снега. Не исключены слабый туман и гололед. Автолюбителей предупреждают о возможности гололедицы. Температура воздуха в течение дня будет составлять от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В среду, 25 декабря, будет облачно с прояснениями. Осадков будет мало, они пройдут только ночью и утром в восточной части Беларуси в виде мокрого снега и дождя. В некоторых регионах страны возможны туманы и гололед, а также гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять от 0 до 6 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Облачная с прояснениями погода будет характерна и для четверга, 26 декабря. В этот день местами по стране пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. В некоторых районах прогнозируется слабый туман и гололед, а также гололедица на дорогах. Ночная температура будет варьироваться в пределах 6 градусов мороза — 1 градуса тепла. Днем будет от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.