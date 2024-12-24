Создана тест-система для определения антител к бактериям у птиц после вакцинации

«На рынке существуют тест-системы, которые определяют ДНК в биоматериале, но обычно они показывают только один вид какого-то вируса или бактерии. Есть тесты для выявления сальмонеллеза, есть — для эшерихиоза. Нашей задачей было создание комбинированного ПЦР-теста, который показывал бы сразу оба заболевания», — пояснил научный сотрудник лаборатории генетических технологий и генного редактирования БелГУ Никита Жунусов.