Создана тест-система для определения антител к бактериям у птиц после вакцинации

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Научный коллектив НИИ Фармакологии живых систем Белгородского государственного университета (БелГУ) разработал инновационную тест-систему для определения антител к бактериям. Это позволяет определять, как формируется иммунитет к заболеваниям у сельскохозяйственной птицы после вакцинации, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«На рынке существуют тест-системы, которые определяют ДНК в биоматериале, но обычно они показывают только один вид какого-то вируса или бактерии. Есть тесты для выявления сальмонеллеза, есть — для эшерихиоза. Нашей задачей было создание комбинированного ПЦР-теста, который показывал бы сразу оба заболевания», — пояснил научный сотрудник лаборатории генетических технологий и генного редактирования БелГУ Никита Жунусов.
Тест-система позволяет выявлять ДНК бактерий, таких как Salmonella enterica и Salmonella enterica R6 ecp-plasmi/R6 ecp-chomo методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Исследования проводились совместно со Ставропольской биофабрикой и позволяют определять сформировался ли у птицы иммунитет к сальмонеллезу и эшерихиозу после введения соответствующих вакцин.
«Планируется, что тест-систему будут использовать лаборатории птицеводческих хозяйств и предприятий, которые будут применять вакцину для мониторинга и дифференциации циркулирующих в популяции сальмонел. Тест-система показала высокую точность определения антител. Для анализа можно использовать любой биоматериал, потенциально содержащий сальмонеллу — мясо птицы при убое, внутренние органы, фекалии, выделенные бактериальные клетки», — добавил главный технолог Ставропольской биофабрики Дмитрий Коваленко.
Исследование проводилось в лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии БелГУ, которая была создана по программе «Приоритет-2030» и выполняет проекты по госзаданию при поддержке Минобрнауки России.