В Казани во время открытия елки перекроют движение

24 декабря в Казани во время открытия центральной новогодней елки рядом с центром семьи «Казан» будет перекрыта часть улицы Сибгата Хакима. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД столицы Татарстана.
Как указано, перекрытие движения будет действовать на участке от улицы Декабристов до Абсалямова. Дорогу закроют с 17:00 до 22:00.
Напомним, 24 декабря в 18:00 состоится открытие главной новогодней елки рядом с центром семьи «Казан». Главными артистами события станут певица Анастасия Макарова и группа «Джаст Браз».