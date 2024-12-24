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В Казани во время открытия елки перекроют движение

На концерте выступят два хэдлайнера.

Источник: Аргументы и факты

24 декабря в Казани во время открытия центральной новогодней елки рядом с центром семьи «Казан» будет перекрыта часть улицы Сибгата Хакима. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД столицы Татарстана.

Как указано, перекрытие движения будет действовать на участке от улицы Декабристов до Абсалямова. Дорогу закроют с 17:00 до 22:00.

Напомним, 24 декабря в 18:00 состоится открытие главной новогодней елки рядом с центром семьи «Казан». Главными артистами события станут певица Анастасия Макарова и группа «Джаст Браз».

ГИБДД