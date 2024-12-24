Генпрокуратура: два печатных издания признаны экстремистскими в Беларуси

Генпрокуратура сообщила, что два печатных издания признаны экстремистскими в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Говорится, что, согласно заявлению прокуратуры Партизанского района Минска, два издания «Эксмо» были признаны экстремистскими материалами. Речь идет про печатное издание «Боевые награды Третьего Рейха: Иллюстративная энциклопедия». Автором является Курылев О. П. Также указано издание «Секретные архивы СС. Западный и Восточный фронт» (перевод с английского О. Строгановой, В. Феоклистовой).
В Генеральной прокуратуре обратили внимание на то, что распространение, публичная демонстрация экстремистских материалов, а также их издание, изготовление, хранение, перевозка с целью распространения запрещены.
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