Минкульт РФ согласовал зону охраны в историческом центре Самары

Напомним, в декабре 2019 г. Самару наделили статусом исторического поселения. Его границы установили в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Вслед за этим должны были разработать несколько документов, которые регулировали бы градостроительную деятельность — объединенную зону охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты и список ценных градоформирующих объектов. Но процесс разработки необходимой документации затянулся на несколько лет.