В Асбесте открыли крупнейший приют для собак

В Асбесте состоялось открытие крупнейшего приюта для собак. Оно прошло 23 декабря. Строительство обошлось в 50 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Приют вмещает в себя около 300 животных. Асбест стал первым городом в Свердловской области, в котором приют был построен в рамках исполнения федерального закона об ответственном обращении с животными. Строительство поддержали депутаты. В 2022 году по поручению председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной была создана рабочая группа.
— Рабочую группу, в которую вошли депутаты, представители областного правительства, органов местного самоуправления, волонтеры и зоозащитники, возглавил Вячеслав Вегнер, — сообщили в управлении информационной политики Заксобрания Свердловской области.
Помогать приют будет животным со всего Южного управленческого округа. Его оборудовали просторными вольерами, кухней, медицинским блоком, в том числе операционной.