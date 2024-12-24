В Асбесте открыли крупнейший приют для собак

Приют вмещает в себя около 300 животных. Асбест стал первым городом в Свердловской области, в котором приют был построен в рамках исполнения федерального закона об ответственном обращении с животными. Строительство поддержали депутаты. В 2022 году по поручению председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной была создана рабочая группа.