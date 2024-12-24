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В Асбесте открыли крупнейший приют для собак

На Урале открыли большой приют для собак за 50 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Асбесте состоялось открытие крупнейшего приюта для собак. Оно прошло 23 декабря. Строительство обошлось в 50 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Приют вмещает в себя около 300 животных. Асбест стал первым городом в Свердловской области, в котором приют был построен в рамках исполнения федерального закона об ответственном обращении с животными. Строительство поддержали депутаты. В 2022 году по поручению председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной была создана рабочая группа.

— Рабочую группу, в которую вошли депутаты, представители областного правительства, органов местного самоуправления, волонтеры и зоозащитники, возглавил Вячеслав Вегнер, — сообщили в управлении информационной политики Заксобрания Свердловской области.

Помогать приют будет животным со всего Южного управленческого округа. Его оборудовали просторными вольерами, кухней, медицинским блоком, в том числе операционной.

благотворительность