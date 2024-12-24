Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде 25 декабря завоют сирены

В городе вновь проверят системы оповещения.

25 декабря, в период с 9:00 до 11:00, в Волгограде будет проведена повторная проверка работы системы голосового оповещения населения.

В рамках мероприятия специалисты протестируют функционирование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения с активацией конечных устройств, передающих звуковые и речевые сообщения.

Проверку организует комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. Для этого будут использованы специальные устройства, расположенные в каждом районе города. Обратите внимание, что все звуковые сигналы и сообщения, передаваемые в процессе проверки, являются учебными.

Жителям не нужно предпринимать никаких действий, так как проверка проводится в плановом порядке для оценки готовности системы оповещения к экстренным ситуациям.

учения