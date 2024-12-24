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В Башкирию прибудет поезд Деда Мороза

Волшебный состав посетит Стерлитамак и Салават.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии смогут сегодня, 24 декабря, встретить Деда Мороза. Волшебник прибудет в республику на поезде и посетит Стерлитамак с Салаватом.

Напомним, что сказочный состав отправляется из Великого Устюга уже в четвертый раз. В этом году маршрут поезда Деда Мороза охватывает 54 российских города, три из которых в Башкирии.

На железнодорожный вокзал Стерлитамака состав прибудет в 13:15, в Салавате волшебника ждут после пяти часов вечера. На встречу с Дедом Морозов и его помощниками ждут всех желающих.

В Уфу «волшебный» поезд приедет завтра, 25 декабря в 11:00.

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