В Башкирию прибудет поезд Деда Мороза

Жители Башкирии смогут сегодня, 24 декабря, встретить Деда Мороза. Волшебник прибудет в республику на поезде и посетит Стерлитамак с Салаватом.
Напомним, что сказочный состав отправляется из Великого Устюга уже в четвертый раз. В этом году маршрут поезда Деда Мороза охватывает 54 российских города, три из которых в Башкирии.
На железнодорожный вокзал Стерлитамака состав прибудет в 13:15, в Салавате волшебника ждут после пяти часов вечера. На встречу с Дедом Морозов и его помощниками ждут всех желающих.
В Уфу «волшебный» поезд приедет завтра, 25 декабря в 11:00.
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